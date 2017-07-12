В Москве в детском пазле сотрудники почты и ФСБ нашли более 30 кг наркотиков из Германии

В Москве сотрудники ФСБ и почты нашли более 30 кг наркотиков из Германии в детском пазле на 18 тысяч деталей. Об этом сообщает пресс-служба УФСП Калининградской области филиал ФГУП "Почта России".



Посылки предназначались вымышленным людям. 26-летний гражданин Украины и 22-летняя жительница Астраханской области вступили в сговор с сотрудниками двух московских отделений связи и работниками курьерской доставки. Они выдавали подозреваемым международные почтовые отправления без проверки документов, удостоверяющих личность и место жительства получателя.



Наркодилеров задержали с поличным при получении почтовых отправлений из Германии в одном из столичных отделений связи. В изъятых посылках эксперты обнаружили более 30 кг сильнодействующих синтетических препаратов. Они считаются "клубными" наркотиками и распространяются в основном среди подростков. Стоимость данной партии на чёрном рынке составляет несколько десятков миллионов рублей.



Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере"). Сейчас следователи устанавливают их возможных сообщников и каналы распространения наркотиков.



Работников отделений связи и курьеров, грубо нарушивших правила оказания почтовых услуг, уволят. Расследование уголовного дела продолжается.