Калининградка обвинила знакомого в шестидневном изнасиловании

В Калининграде местная жительница обвинила своего знакомого в регулярных изнасилованиях, продолжавшихся на протяжении шести дней. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам 29-летней пострадавшей, приятель удерживал её у себя дома, бил, спаивал и насиловал. Женщина утверждает, что пришла в гости к знакомому 3 июля. Пара устроила застолье, но в какой-то момент она заявила, что больше не хочет пить и решила уйти. После этого хозяин квартиры силой оставил девушку у себя дома и напал на неё.

Калининградка сообщила, что смогла сбежать через несколько дней, когда предполагаемый злоумышленник ушёл из дома. Она обратилась в полицию и прошла обследование в больнице. У пострадавшей диагностировали ссадины шеи, конечностей и вывих плеча. Известно, что ранее её товарищ был судим за кражу и грабёж. Мужчину объявили в розыск.