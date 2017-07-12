УМВД: надпись в Зеленоградске случайно испортили отдыхающие
Надпись "Я люблю Зеленоградск" при въезде в город испортили не вандалы, а отдыхающие. Об этом Клопс.Ru сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
Туристы фотографировались около надписи. Отдыхающие случайно задели несколько букв, и они упали. Сейчас участковый местного отдела полиции проводит проверку. Ранее администрация Зеленоградска сообщала, что буквы украли вандалы.
В ночь с 9 на 10 июля неизвестные испортили
несколько букв конструкции. Администрация пытается найти их. Для установления подозреваемых проверяют камеры видеонаблюдения АПК "Безопасный город".
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