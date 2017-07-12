Калининградец повздорил с соседкой и попытался сжечь её Volkswagen

В ночь на 11 июля на ул. Цветочной мужчина пытался сжечь Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Калининградской области.



58-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил припаркованный автомобиль и попытался его поджечь. Злоумышленника спугнула сработавшая сигнализация. От неё проснулись соседи, и подозреваемый попытался скрыться. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину.



Свой поступок он объяснил неприязненным отношением к супруге своего соседа. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшей проверки.