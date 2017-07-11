В Москве бывший полицейский застрелил сожительницу и покончил с собой



Во вторник, 11 июля, около 9:00 в офисе охранного предприятия экс-полицейский застрелил сожительницу и покончил с собой. Об этом сообщает "Российская газета"

Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями обнаружили на третьем этаже ЧОПа на Алтуфьевском шоссе. Там работала погибшая.



51-летний мужчина не менее четырёх раз выстрелил в свою подругу. От ран 45-летняя женщина скончалась. Затем мужчина покончил с собой. По предварительным данным, конфликт между погибшими произошёл по "бытовым причинам". Раньше они состояли в отношениях, а затем расстались. Кроме того, мужчина даже работал в той же фирме, что и его подруга, но несколько недель назад уволился.



Погибший мужчина раньше проходил службу в органах внутренних дел. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В сентябре 2016 года его уволили по выслуге лет. В 2011 году получил наградное оружие — пистолет Макарова. Из него он и убил бывшую подругу и покончил с собой.