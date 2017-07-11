Калининградка, хотевшая отсудить у аэропорта Шереметьево полмиллиона за травму ноги, получила 27 тыс. рублей

В Калининграде жительница Гурьевского района хотела отсудить у аэропорта Шереметьево полмиллиона рублей за травму ноги, получила 27 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.



Женщина заявила, что из-за травмы, полученной в аэропорту, она провела весь отпуск в постели и не могла вставать.



Районный суд решил взыскать с организации в пользу истицы компенсацию морального вреда в 23 тыс. рублей, а также расходы на оплату юридических услуг — 4 тыс. Женщина пыталась оспорить решение районного суда и подала апелляционную жалобу в Калининградский областной суд. Судебная коллегия признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

