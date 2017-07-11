Калининградка, хотевшая отсудить у аэропорта Шереметьево полмиллиона за травму ноги, получила 27 тыс. рублей
В Калининграде жительница Гурьевского района хотела отсудить у аэропорта Шереметьево полмиллиона рублей за травму ноги, получила 27 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
Женщина заявила, что из-за травмы, полученной в аэропорту, она провела весь отпуск в постели и не могла вставать.
Районный суд решил взыскать с организации в пользу истицы компенсацию морального вреда в 23 тыс. рублей, а также расходы на оплату юридических услуг — 4 тыс. Женщина пыталась оспорить решение районного суда и подала апелляционную жалобу в Калининградский областной суд. Судебная коллегия признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.
В сентябре 2016 года истица прилетела в Москву
, где планировала пробыть несколько дней, а затем улететь в Казахстан. Женщина шла по терминалу, оступилась и попала ногой в яму. В больнице ей сделали рентген и диагностировали растяжение связок. Через несколько дней, как и планировалось, жительница Гурьевского района вылетела в Казахстан.
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