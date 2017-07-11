Пропавшую 14-летнюю девушку нашли живой

Пропавшую 9 июля 14-летнюю Эрику Б. нашли на ул. Горького. Об этом Клопс.Ru сообщили волонтёры.



Сработала ориентировка. Во вторник, 11 июля, о девочке сообщил её учитель. Девочка нашлась живой и здоровой. Сейчас она находится в отделе полиции.



"В настоящее время с ней проводят профилактическую работу инспекторы по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, за время отсутствия противоправных действий в отношении неё совершено не было", — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.