Пропавшую 14-летнюю девушку нашли живой
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
Пропавшую 9 июля 14-летнюю Эрику Б. нашли на ул. Горького. Об этом Клопс.Ru сообщили волонтёры.
Сработала ориентировка. Во вторник, 11 июля, о девочке сообщил её учитель. Девочка нашлась живой и здоровой. Сейчас она находится в отделе полиции.
"В настоящее время с ней проводят профилактическую работу инспекторы по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, за время отсутствия противоправных действий в отношении неё совершено не было", — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
9 июля пропала 14-летняя Эрика Б.
В последний раз её видели уходящей из дома на прогулку. Полиция и волонтёры разыскивали её двое суток.
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