Росгвардия намерена подать в суд на тех, кто угрожает бойцам в соцсетях после массовых акций

Росгвардия пообещала подать иски о защите чести и достоинства против тех, кто угрожает бойцам в соцсетях после разгона массовых акций. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



"Организаторы и непосредственные участники массовых акций, получившие на свои действия, как всегда, адекватную реакцию в соответствии с законом, потом публикуют негативные реакции в соцсетях. Они угрожают сотрудникам, их семьям, родным и близким в социальных сетях, блогах, через комментарии в некоторых печатных и электронных СМИ. Авторы публикаций зачастую прикрываются исключительно благородными целями, именуя себя борцами с коррупцией", — поясняют в ведомстве.



По сообщению Росгвардии, это не способствует правильному пониманию гражданами предъявляемых к органам власти претензий. А также порождает неприязнь и дискредитирует их в глазах общества. Бойцы Росгвардии, как утверждается, действуют на массовых акциях в рамках закона.