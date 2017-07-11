+20 °C
днем
+14 °C
ночью
11 июля 2017 г. 07:12
64 305 пользователей
за 24 часа на сайте
60.23 -0.13
Курс ММВБ на 11 июля 2017, 07:00
68.65 -0.2
Курс ММВБ на 11 июля 2017, 07:00
16.25 +0.04
Курс ЦБ на 11 июля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В Калининграде полиция разыскивает 14-летнюю девушку, пропавшую в воскресенье

10 июля 201722:13
  5785 2
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В Калининграде ищут 14-летнюю Эрику Бжескайте, которая пропала в воскресенье, 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
 
В последний раз Эрику видели уходящей из дома на прогулку. Правоохранительные органы просят при обнаружении девушки звонить в полицию по телефонам 112, 554-506.
 
Рост Эрики — 160 см. Она была одета в чёрную куртку-бомбер, синие джинсы, синюю футболку и тёмно-синие кроссовки.
 
"Полиция проводит комплекс оперативных мероприятий для установления нахождения несовершеннолетней. Патрульные наряды получили её приметы, фотографию. Привлечены сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовный розыск и участковый", — сообщил сотрудник пресс-службы полиции.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
2 комментария Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
СергейЛюлько
Люлько Сергей #
04:06
не написали, где и когда она на прогулку ушла.
Ответить Цитировать
nwbphnuv7
nwbphnuv7 #
05:53
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
Ответить Цитировать

Главные темы дня

ОСАГО, перевозка детей, регистрация авто: что изменилось для водителей с 10 июля
10 июля 201718:06
  10534 0
ОСАГО, перевозка детей, регистрация авто: что изменилось для водителей с 10 июля
В Мечниково на матрасе в море унесло двоих отдыхавших, одному понадобилась помощь
Фото горячей новости
10 июля 201714:13
  5407 0
В Центре занятости Калининградской области назвали самую высокую зарплату, предложенную соискателям
Фото горячей новости
10 июля 201714:07
  7159 0
На острове Канта пройдёт праздник шоколада
Фото горячей новости
10 июля 201713:49
  13542 0 Афиша
Калининградцы в очередной раз нашли ошибку на новом остановочном павильоне (фото)
Фото горячей новости
10 июля 201713:03
  9410 8

Лента новостей

Картинка
В Калининграде полиция разыскивает 14-летнюю девушку, пропавшую в воскресенье
10 июля 201722:13
  5703 2
Картинка
МТС временно приостановил все платежи
10 июля 201721:34
  4195 1
Картинка
Балтийская коса получит статус особо охраняемой природной территории
10 июля 201721:12
  1279 1
Картинка
На въезде в город по ул. Александра Невского образовалась пробка
10 июля 201720:33
  2012 1

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  4552 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  9061 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo