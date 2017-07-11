В Калининграде полиция разыскивает 14-летнюю девушку, пропавшую в воскресенье
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В Калининграде ищут 14-летнюю Эрику Бжескайте, которая пропала в воскресенье, 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
В последний раз Эрику видели уходящей из дома на прогулку. Правоохранительные органы просят при обнаружении девушки звонить в полицию по телефонам 112, 554-506.
Рост Эрики — 160 см. Она была одета в чёрную куртку-бомбер, синие джинсы, синюю футболку и тёмно-синие кроссовки.
"Полиция проводит комплекс оперативных мероприятий для установления нахождения несовершеннолетней. Патрульные наряды получили её приметы, фотографию. Привлечены сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовный розыск и участковый", — сообщил сотрудник пресс-службы полиции.
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