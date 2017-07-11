МТС временно приостановил все платежи
Сотовый оператор МТС ограничил проведение всех платежей. Об этом сообщает
Коммерсант.Ru со ссылкой на колл-центр компании.
"На данный момент ведется обновление системного обеспечения. Указаны сроки до 12 часов ночи", — пояснили в колл-центре.
По словам сотрудников компании, ограничения коснулись небольшого количества пользователей. "Средства на счет могут зачисляться с небольшой задержкой, все в штатном режиме. В ближайшее время платежи будут поступать в онлайн-режиме, как и прежде", — сообщили МТС, не уточняя количество пострадавших абонентов.
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