Мать сбитого насмерть 32-летнего калининградца отсудила у виновника ДТП 700 тыс. рублей
Калининградке, у которой осенью 2015 года в ДТП погиб сын, присудили компенсацию. Об этом сообщает
пресс-служба Калининградского областного суда.
Родственница 32-летнего калининградца обратилась в районный суд с иском к виновнику происшествия о взыскании компенсации морального вреда. В сумму иска также включены расходы на погребение. Решением районного суда с владельца машины взысканы 600 тыс. р. компенсации морального вреда и 103 095 рублей, потраченные на похороны.
Осенью 2015 года водитель автомобиля Mercedes двигался по трассе Калининград-Полесск со скоростью 60-70 км/час в тёмное время суток. В момент перехода через дорогу двух пешеходов водитель не справился с управлением и наехал
на мужчин. От полученных травм оба скончались на месте. Расследование по ДТП до сих пор не завершено.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.