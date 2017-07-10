Пенсионерка выдавила лобовое стекло сумками: стали известны подробности ДТП на ул. Горького

Пострадавшая в ДТП с автобусом на ул. Горького в Калининграде пенсионерка выбила лобовое стекло продуктовыми сумками. Об этом Клопс.Ru сообщил представитель компании "Вест Лайн" Сергей Макаров.

По словам собеседника, пострадавшая, возвращаясь с рынка, вошла в салон автобуса с сумками. "Женщина вошла на остановке, автобус тронулся и через несколько метров остановился на светофоре. Она не успела сесть и руками, в которых были продуктовые сумки, выдавила лобовое стекло", — пояснил Макаров.

Представитель перевозчика отмечает, что сама женщина серьезных травм не получила. В этот же день медики отпустили пострадавшую домой.