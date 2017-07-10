В Калининграде четверо подростков украли вывеску сервисного центра Apple (видео)
В Калининграде четверо подростков напали на сервисный центр Apple на ул. Озерова. Об этом Клопс.Ru сообщил владелец сервиса Сергей.
Инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 июля в 4:13. Молодые люди перерезали провод камеры видеонаблюдения.
"На здании висит две камеры. Они перерезали провод не той, поэтому вторая засняла их", — пояснил Сергей.
На кадрах видно, как один из них срывает вывеску, а двое других молодых людей и девушка ждут рядом. Они сорвали вывеску, разломали её и выкинули дальше на улице. Работник сервиса заметил случившееся, когда пришёл утром на работу. Сразу написали заявление в полицию. Пока хулиганов не нашли.
Всех, кто видел участников видеозаписи, сотрудники сервиса просят обратиться по телефону 8 (4012) 90-50-15 (Сергей).
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