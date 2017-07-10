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Главная Новости Происшествия

Прокуратура не стала наказывать МЧС за то, что москвичей не предупредили о смертоносной буре 29 мая

16:49
  474 0
Фото: кадр видеозаписи / Instagram / dmitriysachko
Прокуратура Москвы не нашла нарушений в работе системы оповещения МЧС во время бури 29 мая, когда от последствий непогоды погибли 18 человек. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на ответ на запрос депутата КПРФ Валерия Рашкина.
 
По прогнозу Росгидромета на 29 мая, ветер был слабее 25 метров в секунду. Поэтому МЧС не считало, что природные явления опасны. Сообщения с предупреждением разослали уже после начала бури. Поэтому не всем абонентам сотовых операторов пришло СМС.
 
Прокуратура не будет реагировать на возможное бездействие МЧС. Глава МЧС Владимир Пучков написал Рашкину, что оповещение всё равно было сделано на информационных табло на улицах. Теперь, по словам Пучкова, будет разработан новый стандарт опасных погодных явлений.
 
29 мая ураган в Москве и Подмосковье повалил деревья и остановку. Сначала сообщалось об 11 погибших. Позже их число возросло до 14 человек. В ночь на 1 июня в 22 регионах России объявили штормовое предупреждение

 
 

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