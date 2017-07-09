Пострадали четверо: в ГИБДД озвучили предварительные причины аварии на трассе Калининград – Балтийск
По предварительной информации, в ДТП на трассе Калининград – Балтийск пострадали четыре человека. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Калининградской области.
"Авария произошла в 15:20 на ул. Центральной в посёлке Волочаевское. Столкнулись автомобили Nissan и Ford Fiesta. По предварительным данным, водитель Ford выехал на встречную полосу. В результате этого случилось ДТП", — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Сейчас по данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение всё ещё затруднено на одной из полос дороги. Затор начинается от ул. Балтийской на подъезде к кольцу. Пробка тянется по ул. Центральной. Скорость на данном участке дороги не превышает 10 километров в час. На карте стоит отметка ДТП.
Скриншот "Яндекс.Пробки"
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.