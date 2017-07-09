Пострадали четверо: в ГИБДД озвучили предварительные причины аварии на трассе Калининград – Балтийск

По предварительной информации, в ДТП на трассе Калининград – Балтийск пострадали четыре человека. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Калининградской области.

"Авария произошла в 15:20 на ул. Центральной в посёлке Волочаевское. Столкнулись автомобили Nissan и Ford Fiesta. По предварительным данным, водитель Ford выехал на встречную полосу. В результате этого случилось ДТП", — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Сейчас по данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение всё ещё затруднено на одной из полос дороги. Затор начинается от ул. Балтийской на подъезде к кольцу. Пробка тянется по ул. Центральной. Скорость на данном участке дороги не превышает 10 километров в час. На карте стоит отметка ДТП.