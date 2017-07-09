Очевидцы: на трассе Калининград – Балтийск столкнулись два автомобиля, образовалась пробка (фото)

В воскресенье, 9 июля, на трассе Калининград-Балтийск произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

Инцидент случился в посёлке Волочаевское, рядом с гостиницей "Спортивная", около 15:30. Машины столкнулись лоб в лоб. По словам свидетелей, на месте работают сотрудники ГИБДД. Приехали две машины скорой помощи. Информация по пострадавшим уточняется.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение затруднено на обеих полосах дороги. Затор тянется по ул. Центральной и до пересечения ул. Советской и ул. Лопатина. Скорость на данном участке дороги не превышает пяти километров в час. На карте стоит отметка ДТП.