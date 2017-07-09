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В Черняховске 28-летний местный житель подозревается в убийстве тёщи

14:07
  1919 1
Архив Клопс.Ru
В Черняховске 28-летний местный житель подозревается в убийстве тёщи. Об этом Клопс.Ru сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.
 
Сообщение о смерти в реанимационном отделении Черняховской центральной районной больницы 48-летней женщины поступило в правоохранительные органы в субботу, 8 июля. Её доставили с пятью колото-резаными ранениями в области груди сзади. Скорая привезла женщину из квартиры на улице Льва Толстого в городе Черняховске.
 
Вечером в этот же день в дежурную часть ОМВД России "Черняховский" обратился 28-летний мужчина. Он сообщил об убийстве матери своей жены. У местного жителя имелись резаные раны предплечья и шеи. Его также госпитализировали в Черняховскую ЦРБ.
 
"По версии следствия, 8 июля 2017 года в дневное время между подозреваемым и потерпевшей произошла ссора. Женщина обвинила зятя в нежелании работать. В ходе ссоры мужчина, действуя умышленно, с целью причинения смерти, нанёс потерпевшей не менее пяти ударов ножом в область грудной клетки сзади, причинив смертельные ранения. Женщина смогла обратиться за помощью к соседям, которые вызвали "скорую" и полицию", — говорится в сообщении.
 
Отмечается, что, испугавшись содеянного, подозреваемый сбежал с места преступления и предпринял попытку самоубийства. Ему была оказана медицинская помощь, сейчас состояние мужчины стабилизировалось. Черняховца задержали, он был допрошен. В данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
 
"Расследование уголовного дела продолжается. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство)", — добавили в СК.

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1 комментарий Правила комментирования

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v3lbzajtc
v3lbzajtc #
20:13
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
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