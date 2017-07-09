В Черняховске 28-летний местный житель подозревается в убийстве тёщи. Об этом Клопс.Ru сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.

Сообщение о смерти в реанимационном отделении Черняховской центральной районной больницы 48-летней женщины поступило в правоохранительные органы в субботу, 8 июля. Её доставили с пятью колото-резаными ранениями в области груди сзади. Скорая привезла женщину из квартиры на улице Льва Толстого в городе Черняховске.

Вечером в этот же день в дежурную часть ОМВД России "Черняховский" обратился 28-летний мужчина. Он сообщил об убийстве матери своей жены. У местного жителя имелись резаные раны предплечья и шеи. Его также госпитализировали в Черняховскую ЦРБ.

"По версии следствия, 8 июля 2017 года в дневное время между подозреваемым и потерпевшей произошла ссора. Женщина обвинила зятя в нежелании работать. В ходе ссоры мужчина, действуя умышленно, с целью причинения смерти, нанёс потерпевшей не менее пяти ударов ножом в область грудной клетки сзади, причинив смертельные ранения. Женщина смогла обратиться за помощью к соседям, которые вызвали "скорую" и полицию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, испугавшись содеянного, подозреваемый сбежал с места преступления и предпринял попытку самоубийства. Ему была оказана медицинская помощь, сейчас состояние мужчины стабилизировалось. Черняховца задержали, он был допрошен. В данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

"Расследование уголовного дела продолжается. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство)", — добавили в СК.