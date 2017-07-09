В Польше обнаружили бомбу весом в полтонны, эвакуируют 10 тыс. человек

В Польше, в восточной части города Белосток нашли мощную бомбу времён Второй мировой войны. Польские власти начали экстренную эвакуацию 10 тысяч человек, пишет "РИА Новости"
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Сообщается, что 500-килограммовое взрывное устройство обнаружили во время строительных работ. По плану местных властей, покинуть свои дома должны порядка 7300 человек из Белостока. Отмечается, что боеприпас был найден в радиусе 1,3 километра от данного населённого пункта. Эвакуируют также и жителей 45 улиц в Заштянках и Грабувце соседней гмины Супрасль. Это почти 2800 человек, передаёт СМИ.
Дорога к польско-белорусскому пограничному переходу в Бобровниках, а также все улицы в опасном районе сейчас закрыты. Операцию по вывозу бомбы планируют начать в 13:00 по московскому времени. Устройство собираются поднять с помощью крана и поместить на специальный автомобиль. После этого боеприпас вывезут на полигон в Ожише и там взорвут.
"Сейчас нет опасности для жителей", — заявил президент Белостока Тадеуш Трусколяский. Однако он отметил, что проблемы могут возникнуть во время подъёма и вывоза боеприпаса.
6 июля Клопс.Ru передавал, что на побережье Зеленоградска местный житель обнаружил ориентирную морскую авиационную бомбу
ОМАБ-25-8Н (ночная). Мужчина вызвал полицию. Во время работы, примерно в 800 метрах от места обнаружения ОМАБ-25-8Н, спецслужбы нашли ещё одну бомбу.
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