В Калининграде в подвале девятиэтажки вспыхнул пожар

В субботу, 8 июля, в Калининграде на улице Согласия вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 15:51. В подвальном помещении дома загорелась изоляция электрокабеля.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались расчёты СПСЧ в составе десяти человек", – говорится в сообщении.

На место ЧС направили две единицы техники. В результате пожара никто не пострадал, добавили в пресс-службе.