В Калининграде в подвале девятиэтажки вспыхнул пожар
В субботу, 8 июля, в Калининграде на улице Согласия вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 15:51. В подвальном помещении дома загорелась изоляция электрокабеля.
"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались расчёты СПСЧ в составе десяти человек", – говорится в сообщении.
На место ЧС направили две единицы техники. В результате пожара никто не пострадал, добавили в пресс-службе.
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