В Калининграде мужчина украл у собутыльника ноутбук

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Без "Иванушек": чем могут заняться те, кто не пойдёт на День города (программа)
На выходных "Круассан-кафе" дарит калининградцам скидки
07 июля 201716:00
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В центре Калининграда в День города ограничат движение транспорта
07 июля 201715:22
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СМИ: на охрану отеля в Гамбурге, где остановился Путин, совершено нападение
07 июля 201714:25
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