В Калининграде мужчина украл у собутыльника ноутбук

В субботу, 8 июля, по подозрению в похищении сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину 29 лет. Об этом сообщает Управление МВД России по Калининградской области.

По предварительным данным, на остановке транспорта на ул. Горького после совместного распития алкоголя с малознакомым мужчиной 39 лет злоумышленник похитил у него ноутбук и скрылся. Потерпевший обратился в дежурную часть городского отделения МВД. На место был выслан наряд ППС, владелец ноутбука описал приметы похитителя, которого задержали по горячим следам.

На неоднократно судимого калининградца заведено уголовное дело, квалифицированное по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Ранее похититель был за решеткой за угон, кражу и грабёж.