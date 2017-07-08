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Главная Новости Происшествия

На трассе Калининград — Черняховск сгорел Peugeot

11:51
  686 0
Архив Клопс.Ru
В пятницу, 7 июля в Гвардейском районе на автотрассе Калининград — Черняховск сгорел автомобиль Peugeot. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.
 
Сообщение о горящей машине поступило в центр управления МЧС в 12:58. Силы и средства ведомства среагировали своевременно, пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали три человека и одна единица техники. В автомобиле выгорел моторный отсек, повреждено лобовое стекло, крылья и панель.
 
В пресс-службе УМВД России по Калининградской области Клопс.Ru сообщили, что причиной инцидента стало самовозгорание во время движения. Водитель заправил автомобиль и вскоре после этого заметил, что из-под капота идёт дым. Предварительной причиной пожара стало замыкание проводки.

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