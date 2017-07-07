Пострадавшим от пожара в Янтарном собирают деньги и вещи

В пос. Янтарном соседи организовали фонд помощи пострадавшим от пожара 4 июля. Об этом сообщила местная жительница Екатерина Рожкова.



На ул. Советской в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме полностью сгорела крыша. Первый этаж при тушении пожара залило водой.



"Одна квартира полностью сгорела. Над остальными нет крыши. Пострадали восемь семей", — рассказала Екатерина.



По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание проводки. Пока, по словам местных жителей, жить там невозможно. Четыре семьи переехали к знакомым и родственникам. Днём они приходят, разбирают завалы и сушат вещи. В основном там живут пожилые люди.





Соседи просят всех, кто может помочь погорельцам, передать мебель и вещи. Особенно нужны диван-книжка, подушки, одеяла, постельное бельё, полотенца и средства личной гигиены. По всем вопросам обращаться по телефону 8 (950) 673-68-74 (Екатерина) или писать в группе на сайте "ВКонтакте"

Дом довоенной постройки горел уже в третий раз. Последний крупный пожар был в 2003 году. Глава Янтарного городского округа Алексей Заливатский пояснил, что дом принадлежит собственникам.



"Данный дом не стоял на балансе администрации. Квартиры в нём приватизированы, собственники сами жильцы. Имущество они не застраховали. Мы помогаем им. Уже сделали экспертизу и направили в правительство соответствующие документы о признании ЧС. Через месяц будет решение. Смету сейчас делаем. Как выделят деньги, начнём проектировать и делать ремонт", — пояснил Алексей Заливатский.