Калининградец, тело которого нашли в Ленобласти, приехал на отдых в Питер с девушкой за несколько дней до смерти

Калининградец, тело которого нашли в Ленинградской области, приехал на отдых в Питер со своей девушкой за несколько дней до смерти. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.



До этого 22-летний молодой человек несколько месяцев не мог найти работу. Машину, в которой нашли его тело, он арендовал.



"По предварительной версии, калининградец отравился неустановленным веществом. Всё говорит о самоубийстве. Мотивы его сейчас устанавливаются", — сообщили Клопс.Ru в СУ СК РФ по Ленинградской области.