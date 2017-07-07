Калининградец, тело которого нашли в Ленобласти, приехал на отдых в Питер с девушкой за несколько дней до смерти
Калининградец, тело которого нашли в Ленинградской области, приехал на отдых в Питер со своей девушкой за несколько дней до смерти. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.
До этого 22-летний молодой человек несколько месяцев не мог найти работу. Машину, в которой нашли его тело, он арендовал.
"По предварительной версии, калининградец отравился неустановленным веществом. Всё говорит о самоубийстве. Мотивы его сейчас устанавливаются", — сообщили Клопс.Ru в СУ СК РФ по Ленинградской области.
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