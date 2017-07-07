Гендиректор одной из калининградских фирм пойдёт под суд за невыплату работникам зарплаты

В Калининграде генеральный директор пойдёт под суд за невыплату работникам заработной платы. Об этом сообщает СК СУ РФ по Калининградской области.



Мужчина возглавляет предприятие, занимающееся вывозом бытовых отходов. С декабря 2015 по март 2016 года он не выплачивал троим охранникам зарплату. У предпринимателя накопился долг перед работниками более 113 тыс. рублей.



"По уголовному делу все трое сотрудников признаны потерпевшими и допрошены. Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на сбор доказательственной базы", — пояснили в ведомстве.



Следователи возбудили против 31-летнего гендиректора уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы"). Расследование продолжается.