В Калининграде молодой человек украл у соседа по квартире 200 тыс. рублей, которые тот копил на лечение матери
Во вторник, 4 июля, молодой человек украл у соседа по квартире 200 тыс. рублей, которые тот копил на лечение матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошёл в квартире на пер. Беланова. 24-летний молодой человек пришёл домой после работы и заметил, что у него пропали деньги. Он копил их на лечение матери. Сбережения мужчина складывал в коробку и прятал в подушке.
Выяснилось, что деньги украл 22-летний друг потерпевшего, с которым они совместно снимают квартиру. Сотрудники полиции подозреваемого задержали.
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