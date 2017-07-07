В Калининграде молодой человек украл у соседа по квартире 200 тыс. рублей, которые тот копил на лечение матери

Во вторник, 4 июля, молодой человек украл у соседа по квартире 200 тыс. рублей, которые тот копил на лечение матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Инцидент произошёл в квартире на пер. Беланова. 24-летний молодой человек пришёл домой после работы и заметил, что у него пропали деньги. Он копил их на лечение матери. Сбережения мужчина складывал в коробку и прятал в подушке.



Выяснилось, что деньги украл 22-летний друг потерпевшего, с которым они совместно снимают квартиру. Сотрудники полиции подозреваемого задержали.