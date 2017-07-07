Женщина отсудила у водителя грузовика, повредившего её автомобиль в ДТП, более 100 тыс. рублей

Женщина отсудила у виновного в ДТП водителя грузовика компенсацию за повреждение её легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.
В октябре 2016 года в Багратионовском районе водитель грузовика, который принадлежит фирме, нарушил ПДД. Двигаясь задним ходом, он столкнулся с Toyota. В результате аварии легковой автомобиль повредился. Стоимость восстановительного ремонта составила почти 94 тыс. рублей.
"Суд установил, что собственник грузового автомобиля предоставил транспортное средство в аренду. При этом ни водитель, ни юридическое лицо его не застраховали", — пояснили в суде.
Суд учёл, что водитель должен возместить ущерб, причинённый истице, за повреждённый автомобиль и за судебные расходы. Всего почти 108 тыс. рублей.
Решение в законную силу не вступило.
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