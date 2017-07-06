Появилось видео массового досмотра автомобилей на ул. Горной
Кадр видеозаписи очевидца
Досмотр автомобилей на ул. Горной в Калининграде попал на видео. Ролик Клопс.Ru предоставил очевидец.
На видео сотрудники правоохранительных органов проверяют машины. Часть дороги перекрыта, установлены знак-таблички "СТОП-контроль". Дежурят наряды ДПС.
Ранее очевидцы рассказали, что в четверг, 6 июля, в Калининграде на ул. Горной сотрудники ГИБДД и ОМОН начали проводить досмотр автомобилей
. По их словам, на улице много людей в штатском. Досмотр связан с очередным рейдом, направленным на противодействие террористической и экстремистской деятельности. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.