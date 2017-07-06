Росгвардия: в детском саду Янтарного найдены тротиловые шашки и патроны для "Маузера"

Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии обнаружила в подвале детского сада в пос. Янтарном запас боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Росгвардии.

Инженерно-техническая служба Росгвардии идентифицировала на месте 2 23-миллиметровых зенитных выстрела, 5 тротиловых шашек, 99 учебных запалов для ручных гранат, 67 патронов от автомата Калашникова, 167 патронов калибра 7.92 мм для германской винтовки "Маузер". Боеприпасы переданы на криминалистическую экспертизу. Полиция, оперативные службы и сотрудники регионального УФСБ продолжают работу на месте.