Росгвардия: в детском саду Янтарного найдены тротиловые шашки и патроны для "Маузера"
Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии обнаружила в подвале детского сада в пос. Янтарном запас боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Росгвардии.
Инженерно-техническая служба Росгвардии идентифицировала на месте 2 23-миллиметровых зенитных выстрела, 5 тротиловых шашек, 99 учебных запалов для ручных гранат, 67 патронов от автомата Калашникова, 167 патронов калибра 7.92 мм для германской винтовки "Маузер". Боеприпасы переданы на криминалистическую экспертизу. Полиция, оперативные службы и сотрудники регионального УФСБ продолжают работу на месте.
Ранее Клопс.Ru уже писал
о находке: в четверг, 6 июля, около 15:35 в центр оперативного управления Росгвардии поступил сигнал о найденных запасах боеприпасов. Звонок поступил от завхоза д\с "Янтарик", который обнаружил "арсенал" в подвале среди стройматериалов.
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