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Главная Новости Происшествия

На побережье Зеленоградска местный житель обнаружил морскую авиабомбу (фото)

18:48
  1311 1
  • ОМАБ-25-8Н
  • Вторая найденная бомба
ОМАБ-25-8Н
Фото: читатель Клопс.Ru
2 фото
В четверг, 6 июля, на побережье Зеленоградска местный житель обнаружил ориентирную морскую авиационную бомбу ОМАБ-25-8Н (ночная). Об этом мужчина рассказал Клопс.Ru.
 
Снаряд был найден около 15:30. Местный житель сообщил, что он обнаружил бомбу во время прогулки по пляжу.
 
"Бомба находилась на побережье, там, где заканчивается променад, в сторону Сокольников", — рассказал мужчина.
 
Местный житель вызвал полицию. Он отметил, что спецслужбы оцепили территорию. Во время работы, примерно в 800 метрах от места обнаружения ОМАБ-25-8Н, полицейские нашли ещё одну бомбу, говорит зеленоградец.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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romeo
eo rom #
19:25
Зачем народ пугать - это ориентиры...
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