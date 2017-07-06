На побережье Зеленоградска местный житель обнаружил морскую авиабомбу (фото)

В четверг, 6 июля, на побережье Зеленоградска местный житель обнаружил ориентирную морскую авиационную бомбу ОМАБ-25-8Н (ночная). Об этом мужчина рассказал Клопс.Ru.
Снаряд был найден около 15:30. Местный житель сообщил, что он обнаружил бомбу во время прогулки по пляжу.
"Бомба находилась на побережье, там, где заканчивается променад, в сторону Сокольников", — рассказал мужчина.
Местный житель вызвал полицию. Он отметил, что спецслужбы оцепили территорию. Во время работы, примерно в 800 метрах от места обнаружения ОМАБ-25-8Н, полицейские нашли ещё одну бомбу, говорит зеленоградец.
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