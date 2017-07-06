На ул. Горной сотрудники правоохранительных органов массово досматривают автомобили (фото)

В Калининграде на ул. Горной сотрудники правоохранительных органов проводят досмотр автомобилей. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.



По их словам, на улице много людей в штатском. Автомобили досматривают сотрудники ГИБДД и ОМОН.



Досмотр связан с очередным рейдом, направленным на противодействие террористической и экстремистской деятельности. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.