На ул. Горной сотрудники правоохранительных органов массово досматривают автомобили (фото)
Фото: читатель Клопс.Ru
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В Калининграде на ул. Горной сотрудники правоохранительных органов проводят досмотр автомобилей. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
По их словам, на улице много людей в штатском. Автомобили досматривают сотрудники ГИБДД и ОМОН.
Досмотр связан с очередным рейдом, направленным на противодействие террористической и экстремистской деятельности. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.
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