В Калининграде врач-психотерапевт выписывал рецепты на запрещённые лекарства

В Калининграде частнопрактикующий врач-психотерапевт выписывал лекарства, имеющие в своём составе психотропное вещество. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



В ходе проверки правоохранительными органами выяснилось, что с января по февраль 2017 года врач-психотерапевт в своём частном кабинете выписывал рецепты при отсутствии медицинских показаний. Таким образом медик выдал четырём пациентам бланки на получение клиентами лекарств, содержащих диазепам. Препарат включён в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.



Против медика возбудили четыре уголовных дела по ст. 233 УК РФ ("Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ").