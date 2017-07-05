В Калининграде врач-психотерапевт выписывал рецепты на запрещённые лекарства
В Калининграде частнопрактикующий врач-психотерапевт выписывал лекарства, имеющие в своём составе психотропное вещество. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки правоохранительными органами выяснилось, что с января по февраль 2017 года врач-психотерапевт в своём частном кабинете выписывал рецепты при отсутствии медицинских показаний. Таким образом медик выдал четырём пациентам бланки на получение клиентами лекарств, содержащих диазепам. Препарат включён в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.
Против медика возбудили четыре уголовных дела по ст. 233 УК РФ ("Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ").
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