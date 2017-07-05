Родители подростков, пытавшихся украсть шахматное поле на площади в Зеленоградске, заплатят штраф

Родители подростков, которые пытались украсть шахматное поле с площади Роза ветров в Зеленоградске заплатят штраф. Это сообщается на официальном сайте Зеленоградского городского округа.

Это обсудили 30 июня на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Административные материалы рассмотрели в отношении родителей двух подростков. Ранее молодые люди уже попадали в поле зрение правоохранительных органов. В возбуждении уголовного дела сотрудники полиции отказали. Но комиссия по делам несовершеннолетних признала родителей виновными в нарушении ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Они заплатят штраф в 300 рублей каждый.