Родители подростков, пытавшихся украсть шахматное поле на площади в Зеленоградске, заплатят штраф
Это обсудили 30 июня на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Административные материалы рассмотрели в отношении родителей двух подростков. Ранее молодые люди уже попадали в поле зрение правоохранительных органов. В возбуждении уголовного дела сотрудники полиции отказали. Но комиссия по делам несовершеннолетних признала родителей виновными в нарушении ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Они заплатят штраф в 300 рублей каждый.
В Зеленоградске, 4 июня, трое молодых людей пытались унести с площади
Роза ветров резиновое поле, которое служит для игры в гигантские шахматы. Нарушителей заметил оператор аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Подростки также разгромили прилавок расположенной неподалёку торговой точки.
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