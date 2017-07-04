Ночью в Янтарном пожарные спасли двух человек из горящей квартиры

В ночь на вторник, 4 июня, в посёлке Янтарный произошёл пожар в жилом доме. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 3:19. На втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Советской загорелась квартира. В результате пожара сгорела и обрушилась кровля по всей площади кирпичного здания.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-33, ПСЧ-17, СПСЧ и пожарная команда БФ в составе 18 человек", – говорится в сообщении.

На место ЧС направили четыре единицы техники. Удалось спасти двух человек, сообщается в пресс-службе.