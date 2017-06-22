В Калининграде Subaru сбил 13-летнюю девочку
на фото двор, где произошла авария
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В среду, 21 июня, на ул. Виктора Гакуна Subaru сбил 13-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 20:45. Девочка переходила дорогу. Автомобилист не заметил пешехода из-за припаркованных машин. Подростку оказали медицинскую помощь.
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