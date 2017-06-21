В Правдинском районе пошёл под суд пьяный водитель, сбивший 16-летнюю девушку
В Правдинском районе пошёл под суд 57-летний мужчина, который, будучи пьяным, сбил на машине 16-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Водителю предъявили обвинение в совершении преступления по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").
"Кроме того, прокурор района при утверждении обвинительного заключения установил, что лечение в больнице пострадавшей девушки было оплачено за счёт средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области. В связи с этим прокурор района одновременно с направлением уголовного дела в суд для рассмотрения направил и исковое заявление о взыскании с обвиняемого около 132 000 рублей, затраченных на лечение потерпевшей", — говорится в сообщении ведомства.
Авария произошла в марте 2017 года
. Обвиняемый сел пьяным за руль своего Volkswagen Passat. Ночью он не справился с управлением около пос. Мозырь и наехал на девушку, которая шла по обочине в попутном направлении. Пострадавшая получила множественные ушибы и закрытую черепно-мозговую травму.
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