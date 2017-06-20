В Янтарном экс-главу отделения почты обвиняют в присвоении почти 860 тысяч рублей
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Бывшего начальника отделения почтовой связи в пос. Янтарном обвиняют в присвоение денег филиала "Почта России". Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
С февраля по июль 2016 года 43-летняя женщина изымала из оборота почтового отделения деньги, которые поступали за оказание услуг. Она не доложила в кассу почти 860 тысяч рублей и потратила их.
"Чтобы скрыть это, женщина вносила в отчеты о движении денежных средств и сопутствующие сопроводительные документы заведомо ложные сведения о поступивших в операционную кассу почты денег. Она указывала значительно меньшие суммы", — пояснили в ведомстве.
Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по ст. 160 УК РФ ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере"). Уголовное дело направили в суд.
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