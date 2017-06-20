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Главная Новости Происшествия

На пр. Мира на двух прохожих упало крепление остановки

11:29
  1310 0
Архив Клопс.Ru
В понедельник, 19 июня, на пр. Мира возле магазина "Парадиз Декор" на прохожих упало крепление остановки. Об этом говорится в сообществе "112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".
 
ЧП случилось в 16:00. В результате пострадали два человека. 78-летнего мужчину со ссадинами на лбу доставили в больницу. По словам источника Клопс.Ru в правоохранительных органах, у него разыгралась гипертоническая болезнь. Вторая пострадавшая отказалась от госпитализации. У неё — ушиб грудной клетки. 
 

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