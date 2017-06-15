В Калининграде уничтожили 10,5 тысяч литров контрафактного алкоголя (видео)
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники Росимущества уничтожили больше десяти тысяч литров контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Продукцию без маркировки нашли в складах на проспекте Калинина. Оперативную информацию об этом получил отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. По данным полиции, спиртное планировали подавать через розничные торговые сети.
“В результате проведения оперативных мероприятий полицейские изъяли партию спиртосодержащей продукции без специальной маркировки, но с акцизными марками, имеющими признаки подделки. Экспертиза подтвердила, что изъятый алкоголь является контрафактным. По решению суда Московского района Калининграда полицейские передали изъятые 10 500 литров алкогольной продукции в Управление Росимущества по Калининградской области для последующего уничтожения”, — говорится в сообщении ведомства.
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