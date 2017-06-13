Во вторник, 13 июня, в Калининграде из Преголи достали тело 61-летней женщины. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Погибшую заметили в воде случайно. По предварительным данным, на теле не обнаружили признаков насильственной смерти. Пожилая женщина жила в Черняховске. В СУ СК по Калининградской области обещали прокомментировать информацию позднее.