В Зеленоградске молодые люди пытались унести с площади уличное шахматное поле (видео)

В Зеленоградске молодые люди пытались унести с площади огромное шахматное поле
Кадр видеозаписи
В Зеленоградске в воскресенье, 4 июня, трое молодых людей пытались унести с площади Роза ветров резиновое поле, которое служит для игры в гигантские шахматы. Об этом сообщается в группе Зеленоградского городского округа "ВКонтакте".
Как пояснила Клопс.Ru заместитель начальника отдела информационных ресурсов администрации Зеленоградска Анна Ионова, огромные шахматные фигуры на ночь убирают, а само поле остаётся на площади.
Нарушителей заметил оператор аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" около двух часов ночи. Подростки также разгромили прилавок расположенной неподалёку торговой точки. Прибывшему наряду полиции не удалось задержать подозреваемых. Сейчас нарушителей разыскивает полиция, проводится проверка.
Как пояснили в единой диспетчерской службе, на мемориальном комплексе на ул. Московской в Зеленоградске дополнительно была установлена система громкоговорителей, через которые операторы АПК "Безопасный город" предупреждают о недопустимости нарушения правил поведения, а в случае игнорирования — вызывают наряд полиции.
Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!
Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна
Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру):
236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.