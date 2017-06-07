В Зеленоградске молодые люди пытались унести с площади уличное шахматное поле (видео)

В Зеленоградске в воскресенье, 4 июня, трое молодых людей пытались унести с площади Роза ветров резиновое поле, которое служит для игры в гигантские шахматы. Об этом сообщается в группе Зеленоградского городского округа "ВКонтакте"

Как пояснила Клопс.Ru заместитель начальника отдела информационных ресурсов администрации Зеленоградска Анна Ионова, огромные шахматные фигуры на ночь убирают, а само поле остаётся на площади.

Нарушителей заметил оператор аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" около двух часов ночи. Подростки также разгромили прилавок расположенной неподалёку торговой точки. Прибывшему наряду полиции не удалось задержать подозреваемых. Сейчас нарушителей разыскивает полиция, проводится проверка.

Как пояснили в единой диспетчерской службе, на мемориальном комплексе на ул. Московской в Зеленоградске дополнительно была установлена система громкоговорителей, через которые операторы АПК "Безопасный город" предупреждают о недопустимости нарушения правил поведения, а в случае игнорирования — вызывают наряд полиции.