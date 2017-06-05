Полиция Гусева разыскивает женщину, которую обвиняют в мошенничестве (фото)
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
Полиция Гусева разыскивает Голощапову Александру Вадимовну, скрывающуюся от органов предварительного следствия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Женщина 1980 г.р. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Гражданам, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, необходимо позвонить в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 552-605, 02 или 102.
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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