В Гусеве полиция ищет мужчину, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве (фото)

Полиция Гусевского района объявила в розыск Дмитрия Невежина, который проходит по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



57-летний мужчина скрылся от органов предварительного следствия. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").



"Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия Невежина, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 552-605, 02 или 102", — говорится в сообщении ведомства.

Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области