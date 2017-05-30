Полиция опубликовала фото вещей мужчины, которого нашли мёртвым в Мельничном пруду

В Калининграде угрозыск и сотрудники Следственного комитета продолжают устанавливать личность мужчины, тело которого нашли в Мельничном пруду. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.



Полиция опубликовала фотографии личных вещей мужчины. При себе у него был чёрный матерчатый рюкзак с надписью Camelot, два ключа с брелоком с надписью "Владимир", раскладной нож, наручные металлические часы. Если вам что-либо известно о личности мужчины, сотрудники ведомства просят обратиться по телефонам: 8 (4012) 552-982, 552-930, 551-400.