Полиция опубликовала фото вещей мужчины, которого нашли мёртвым в Мельничном пруду
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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В Калининграде угрозыск и сотрудники Следственного комитета продолжают устанавливать личность мужчины, тело которого нашли в Мельничном пруду. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
Полиция опубликовала фотографии личных вещей мужчины. При себе у него был чёрный матерчатый рюкзак с надписью Camelot, два ключа с брелоком с надписью "Владимир", раскладной нож, наручные металлические часы. Если вам что-либо известно о личности мужчины, сотрудники ведомства просят обратиться по телефонам: 8 (4012) 552-982, 552-930, 551-400.
Приметы: возраст 60–65 лет, среднего телосложения, рост около 170 см, волосы седые, стрижка короткая, имеются большие лобные залысины. Одежда: свитер коричневого цвета с горизонтальной вставкой на груди синего цвета и воротом с тремя пуговицами, джинсы синего цвета, тельняшка.
В воскресенье, 14 мая, в пруду Мельничном на ул. Емельянова обнаружили тело мужчины
. Следователи СК озвучили приметы погибшего
и опубликовали его фото.
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