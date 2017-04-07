Ул. Баранова оцепили из-за бесхозного пакета с мусором

В Калининграде участок около ТЦ "Акрополь" оцепили из-за сообщения о подозрительном предмете. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

После сообщения о бесхозном пакете на место прибыли сотрудники полиции и других служб. На месте был проведён стандартный комплекс мероприятий. Как оказалось, в мешке находился строительный мусор.