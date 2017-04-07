Ул. Баранова оцепили из-за бесхозного пакета с мусором
В Калининграде участок около ТЦ "Акрополь" оцепили из-за сообщения о подозрительном предмете. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
После сообщения о бесхозном пакете на место прибыли сотрудники полиции и других служб. На месте был проведён стандартный комплекс мероприятий. Как оказалось, в мешке находился строительный мусор.
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