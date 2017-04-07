Хлам и просроченные лекарства: прокуратура выявила нарушения в работе неманского спецучилища

Неманская городская прокуратура нашла нарушения в работе местного закрытого спецучилища. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Проверка прошла в неманском специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа. В её ходе выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об образовании.

Так, для воспитанников спецучилища не был организован питьевой режим, в производственном цехе не было естественного освещения, а разделочные доски в пищеблоке хранились не на рабочих местах. На территории учреждения обнаружили захламление строительным и бытовым мусором.

Также в ходе проверки установили, что бельё и полотенца не содержали индивидуальной для каждого ребёнка маркировки, а на всех воспитанников не хватало чистой посуды. В кабинетах педиатра и фельдшера, а также в изоляторе не проводились уборки с обеззараживанием воздуха. В аптечке нашли лекарства с истекшим сроком годности, а также медицинское изделие, незарегистрированное на территории РФ.

В результате проверки прокурор возбудил три дела об административных правонарушениях. Общая сумма выписанных штрафов превысила 26 тыс. рублей.