Хлам и просроченные лекарства: прокуратура выявила нарушения в работе неманского спецучилища

Неманская городская прокуратура нашла нарушения в работе местного закрытого спецучилища. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Проверка прошла в неманском специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа. В её ходе выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об образовании.
Так, для воспитанников спецучилища не был организован питьевой режим, в производственном цехе не было естественного освещения, а разделочные доски в пищеблоке хранились не на рабочих местах. На территории учреждения обнаружили захламление строительным и бытовым мусором.
Также в ходе проверки установили, что бельё и полотенца не содержали индивидуальной для каждого ребёнка маркировки, а на всех воспитанников не хватало чистой посуды. В кабинетах педиатра и фельдшера, а также в изоляторе не проводились уборки с обеззараживанием воздуха. В аптечке нашли лекарства с истекшим сроком годности, а также медицинское изделие, незарегистрированное на территории РФ.
В результате проверки прокурор возбудил три дела об административных правонарушениях. Общая сумма выписанных штрафов превысила 26 тыс. рублей.
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