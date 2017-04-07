"Безопасный город" опубликовал подборку мартовских ДТП, которых можно было избежать (видео)
Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
Камеры видеонаблюдения системы "Безопасный город" зафиксировали мартовские аварии, которые можно было избежать. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
На кадрах видно, как одна из пострадавших в капюшоне не замечает приближающейся машины. Другой пешеход проигнорировал красный сигнал светофора на пешеходном переходе.
Героями видео также стали пассажирские автобусы. На записи видно, как водители не справляются с большими габаритами и задевают соседние автомобили.
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