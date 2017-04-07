В Калининграде выбежавшую на дорогу девочку сбил Renault (видео)
Скриншот видео "Безопасного города"
В Калининграде Renault сбил девочку, выбежавшую на дорогу. Об этом сообщает "Безопасный город"
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Камеры наблюдения зафиксировали аварию. Она произошла у ЦПКиО. На записи видно, как ребёнок выбегает на проезжую часть из припаркованного автомобиля. Водитель проезжающего мимо Renault не успевает среагировать и сбивает девочку. "Безопасный город" призвал родителей рассказывать детям об опасности выхода на дорогу в неположенном месте.
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