В Светлогорске пожарные три часа тушили жилой дом
В четверг, 6 апреля, в Светлогорске произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области.
Сообщение о возгорании поступило в 16:33. В кирпичном одноэтажном доме с мансардой на ул. Московской выгорели комната, чердак и кровля на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет. Пожар ликвидировали 15 человек и четыре единицы техники. Тушение длилось порядка трёх часов. Причины случившегося устанавливаются.
По данным одного из очевидцев, источником возгорания стало зарядное устройство для телефона. Пожарных вызвал хозяин дома.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.