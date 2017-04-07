В Светлогорске пожарные три часа тушили жилой дом

В четверг, 6 апреля, в Светлогорске произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в 16:33. В кирпичном одноэтажном доме с мансардой на ул. Московской выгорели комната, чердак и кровля на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет. Пожар ликвидировали 15 человек и четыре единицы техники. Тушение длилось порядка трёх часов. Причины случившегося устанавливаются.

По данным одного из очевидцев, источником возгорания стало зарядное устройство для телефона. Пожарных вызвал хозяин дома.