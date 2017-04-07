Очевидцы: в Калининграде оцепили здание Института экономики из-за подозрительного пакета (обновлено)

В пятницу, 7 апреля, на ул. Карла Маркса оцепили здание Калининградского института экономики. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происходящего.



По словам одного из свидетелей, рядом со зданием лежит подозрительный пакет. На месте находятся сотрудники полиции, пожарные и скорая помощь.

Обновлено от 12:06



В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что угроза взрыва не подтвердилась. Один из очевидцев утверждает, что в подозрительном пакете находилась куртка.