Очевидцы: в Калининграде оцепили здание Института экономики из-за подозрительного пакета (обновлено)
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В пятницу, 7 апреля, на ул. Карла Маркса оцепили здание Калининградского института экономики. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происходящего.
По словам одного из свидетелей, рядом со зданием лежит подозрительный пакет. На месте находятся сотрудники полиции, пожарные и скорая помощь.
Обновлено от 12:06
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что угроза взрыва не подтвердилась. Один из очевидцев утверждает, что в подозрительном пакете находилась куртка.
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