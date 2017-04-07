Калининградцы сообщили в полицию о подозрительных кофеварке и сумке, приняв их за бомбу

В пятницу утром, 7 апреля, калининградцы сообщили в полицию о двух бесхозных предметах. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

У остановки на ул. Горького горожане нашли кофеварку. На ул. Иванихиной у детской площадки жители обнаружили подозрительную сумку с кроссовками и носками. Оба предмета оказались безопасными. На места выезжали сотрудники полиции.



В пресс-службе регионального УМВД поблагодарили калининградцев за бдительность. В ведомстве также напомнили, что при обнаружении бесхозных предметов нужно обращаться в дежурную часть по телефонам 102 или 112.