Калининградцы сообщили в полицию о подозрительных кофеварке и сумке, приняв их за бомбу
В пятницу утром, 7 апреля, калининградцы сообщили в полицию о двух бесхозных предметах. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
У остановки на ул. Горького горожане нашли кофеварку. На ул. Иванихиной у детской площадки жители обнаружили подозрительную сумку с кроссовками и носками. Оба предмета оказались безопасными. На места выезжали сотрудники полиции.
В пресс-службе регионального УМВД поблагодарили калининградцев за бдительность. В ведомстве также напомнили, что при обнаружении бесхозных предметов нужно обращаться в дежурную часть по телефонам 102 или 112.
Сообщения калининградцев о подозрительных вещах участились. В среду горожане дважды находили
бесхозные предметы на автобусных остановках, а во вторник в разных частях города нашли четыре
потенциальных взрывных устройства. Все они оказались безопасными.
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